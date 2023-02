Furlan anuncia projeto “Prefeitura nos Bairros” em Jardim Alegre

Da Redação

Prefeitura de Jardim Alegre

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan (Cidadania) anunciou nesta semana, o projeto Prefeitura nos Bairros. A ação vai reunir todas as secretarias municipais e órgãos públicos para prestar serviços nas comunidades.

A primeira etapa do projeto será no dia 24 de fevereiro, com atendimento das 09 às 17 horas na Escola Municipal do Campo Maria Antonieta Di Santi, no distrito de Barra Preta.

O projeto Prefeitura nos Bairros prestará serviços diversos em todas as áreas, tais como, atendimento médico, odontológico, coleta de preventivos, solicitação de exames, atualização de cadastros, atendimento de farmácia e atualização vacinal.

Também serão prestadas atividades diversas nas demais secretarias municipais, inclusive a Assistência Social com o cadastramento de famílias em programas sociais, dentre outros.

Segundo Furlan o projeto foi desenvolvido com o objetivo da administração municipal através de seus representantes, se direcionarem aos bairros do município para proporcionar todo apoio e suporte, “atendendo todas as demandas através dos serviços oferecidos no local”.

Ainda segundo o prefeito, a ação será realizada em todos os bairros com data pré-agendada e divulgada antecipadamente nas mídias e redes sociais.

“É um trabalho conjunto de todas as secretarias municipais e o objetivo é levar a prefeitura mais próxima do cidadão. Queremos tornar a gestão pública mais aberta e mais democrática com a participação de todos, resolvendo de forma mais rápida e eficiente às demandas da população”, enfatizou Furlan.

fonte: Prefeitura de Jardim Alegre

