Funcionários são denunciados por furtar fios de empresa em Cambira

Imagem Ilustrativa - Câmeras de vigilância gravaram a ação dos funcionários que praticaram furto na empresa

Dois funcionários de uma empresa de Cambira foram denunciados à Polícia por furto qualificado. O dono da empresa foi à Polícia Militar registrar a ocorrência, com as imagens gravadas pelas câmeras de segurança.

Segundo o empresário, o furto foi praticado na madrugada do domingo (20). Por volta de uma hora da madrugada, os dois funcionários aproveitaram o término do turno de serviço, danificaram uma cerca e entraram no pátio do frigorífico, onde praticaram o furto.





Conforme o Boletim de Ocorrências registrado na Polícia Militar, os dois trabalhadores furtaram uma bobina de cabo flexível, com 130 metros, avaliada em R$ 8 mil. Nas imagens, é possível identificar os dois funcionários, que foram denunciados por furto qualificado. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

ESTELIONATO

Uma mulher de Cambira foi vítima de um caso de estelionato. Ela tentou alugar uma casa na praia a partir de um anúncio nas redes sociais e, ao fazer contato com o suposto locador, pelo aplicativo de conversa no celular, fez o pagamento de reserva, no valor de R$ 500,00, via Pix. Desde então, não conseguiu mais contato com o suposto locador e percebeu ter caído em um golpe.

