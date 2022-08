Funcionários pegam carro sem autorização da empresa e PM é chamada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Em Rosário do Ivaí o dono de uma empresa de pavimentação registrou boletim de ocorrência na Polícia Militar (PM) no domingo (14) por roubo roubo e danos de um VW/Gol BX. Funcionários da empresa haviam pegado o carro sem autorização.

continua após publicidade .

Segundo o denunciante, o Gol fica na responsabilidade de um funcionário e que por volta das 17 horas alguns funcionários pegaram veículo sem autorização dele e do responsável. Disse ainda, que o responsável pelo Gol entregou a chave sob ameaça de agressão.

Aproximadamente três horas depois, os autores voltaram com o carro, e que ao saberem que havia sido ligado para Policia Militar, um dos funcionários quebrou os para-brisas dianteiro e traseiro, e agrediu o responsável pelo carro com socos.

continua após publicidade .

Outra pessoa que também apareceu no local, morador de Grandes Rios desferiu um golpe de fação no responsável pelo carro e depois se evadiu em um VW Santana. A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Rosario do Ivaí para atendimento.

Diante dos fatos, equipes da PM estiveram no hospital conversaram com a vítima, bem como,também foram encaminhados os autores ao hospital para confecção do laudo de lesão corporal.

Posteriormente, todos os envolvidos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil para providências.

Siga o TNOnline no Google News