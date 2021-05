Funcionário é preso por vender bebida para menor de idade

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Por volta das 21 horas desta segunda-feira (17), a Polícia Civil prendeu em flagrante um funcionário de uma lanchonete, em Faxinal. Segundo a polícia, o detido vendeu uma garrafa de vodka para um adolescente de 17 anos.

O acusado, de 23 anos, foi levado para a 53ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) e autuado pelo crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ainda de acordo com a polícia, o funcionário negou a prática do crime.