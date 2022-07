Funcionário da Sanepar morre após cair da bicicleta em Faxinal

Da Redação

Morreu na noite desta terça-feira (12), o funcionário da Sanepar, Daniel Lourenço de Quadros, após cair da bicicleta enquanto retornava para casa. O acidente ocorreu por volta das 22h40, na Avenida São Pedro, no bairro Conjunto Nossa Senhora de Fátima, em Faxinal.

Como houve dúvida entre familiares sobre ter um outro veículo envolvido no acidente, o delegado de Faxinal, Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, relata que foi realizado um levantamento de imagens da rua, além de alguns familiares e conhecidos terem sido ouvidos.

"Conversamos com a família de Daniel, que informou que ele estava em um bar desde às 18 horas desta terça e que ao ir embora para casa, por volta das 22h40, utilizou uma bicicleta, que estava com problemas no freio", explica.

De acordo com o delegado, tudo indica que Daniel caiu da bicicleta e bateu a cabeça em uma pedra pontiaguda. "Levando em conta esses detalhes citados, somados com o peso da vítima, mais de 100 quilos, e com as imagens capturadas das câmeras da rua, que não mostram carros e motos passando durante um intervalo de cinco minutos, não houve atropelamento", acrescenta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou ao local a vítima já estava sem vida. O corpo, segundo a funerária Bom Jesus, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana.

