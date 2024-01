Funcionário ameaça patrão com faca após recusa de aumento de salário

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um funcionário de uma lanchonete, ameaçou o patrão com uma faca durante a noite deste domingo (07) em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. A ameaça teria acontecido após o patrão recusar dar aumento de salário para o homem.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Homem é agredido com tijolada na cabeça em bar de São Pedro do Ivaí

Após a ameaça, a Polícia Militar (PM) foi acionada na lanchonete, que fica localizada na Rua Eidi Yano, no centro da cidade, e fez contato com o patrão. O homem relatou eu assim que recusou dar o aumento, o funcionário pegou uma faca e começou a ameaçar ele.

continua após publicidade

Por conta disso ele acionou a polícia, mas o funcionário fugiu do local logo em seguida. Conforme consta no Boletim de Ocorrências (B.O) um patrulhamento foi realizado pela região onde a lanchonete fica localizada, mas o suspeito não foi encontrado.

Siga o TNOnline no Google News