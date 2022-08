Funcionárias do CRAS denunciam e homem é preso por importunação sexual

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na tarde de quarta-feira (17), a Polícia Militar (PM) foi acionada por funcionárias do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Cruzmaltina centro-norte do Paraná, onde um indivíduo as teria assediado.

continua após publicidade .

Chegando ao local os policiais conversaram com uma mulher que relatou que um homem chegou ao CRAS e em seguida agarrou seu braço puxando em sua direção e passou a mão em sua barriga sem seu consentimento. Uma funcionária interviu e o autor a chamou de gatinha e levantou a blusa mostrando seu corpo para ela.

Relataram também que isso acontece frequentemente e vários relatos de funcionárias contando fatos anteriores. Uma das funcionárias disse que o autor chegou ao CRAS alguns dias atrás e falou para a mesma que “se a gente não estivesse aqui eu te agarraria”.

continua após publicidade .

Outra contou que por várias vezes ele chega ao CRAS pega em sua mão e a puxa em sua direção tentando agarrá-la. Também foi relatado que ele sempre vai ao CRAS e sem sua autorização abre portas e gavetas procurando por cesta básica.

Além de assediar as funcionárias no local sempre perturba o trabalho de todos no CRAS.

Diante dos fatos relatados, a PM logrou êxito em encontrar o indivíduo em sua residência. No momento da abordagem resistiu a prisão com socos e empurrões sendo necessário o uso de força seletiva para conter o individuo que estava em visível estado de embriaguez e muito agressivo.

Diante dos fatos relatados, o detido foi encaminhado Hospital Municipal de Faxinal para procedimentos COVID 19 e laudo de lesão corporal. Posteriormente entregue à Delegacia de Faxinal para os procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News