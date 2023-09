Funcionária de colégio encontra cigarro e porção de maconha na região

Uma funcionária do Colégio Estadual José Anchieta encontrou uma porção e um cigarro de maconha no muro da escola localizada na Rua Piauí esquina com a Av. Brasil, em Borrazópolis.

continua após publicidade

Segundo a Polícia Militar, a droga foi entregue no destacamento policial na manhã de terça-feira (19), pela diretora do colégio, Simone da Silva Godói Fonseca.

- LEIA MAIS: Polícia Militar frustra tentativa de furto de betoneira em Faxinal

continua após publicidade

A diretora contou à polícia que na sexta-feira (15), enquanto uma das funcionárias varria a calçada na parte externa, encontrou próximo ao muro um maço de cigarros, com um pequeno vidro de amostra de perfume, uma porção fracionada e um cigarro de maconha.

Disse ainda, que a funcionária não soube o que fazer no momento, encaminhando o achado até a diretoria.

Diante dos fatos a diretora fez contato com o Núcleo Regional de Ensino que orientou que a drogas fosse entregue no Destacamento da Polícia Militar da cidade. Sendo então confeccionado o B.O.U. para as providências cabíveis ao caso.o B.O.U. para as providências cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News