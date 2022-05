Funcionária de bar é ameaçada por cliente com faca

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher, funcionária de um bar em Ivaiporãfoi ameaçada com uma faca por um homem, após ser impedido de jogar sinuca valendo dinheiro. O caso foi na noite de quarta-feira (18) por volta das 22 horas.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe foi acionada, onde a informava que tinha sido ameaçada por duas pessoas de posse de faca.

No local em contato com a solicitante, passou a relatar que trabalha no estabelecimento Bar da Esquina e que um dos clientes queria jogar uma partida de sinuca valendo com outro cliente primo da solicitante.

A mulher disse que interviu não deixando o mesmo jogar, pois não estava em condições, foi quando o outro homem ficou bravo foi até sua residência que fica próximo e retornou de posse de uma faca querendo esfaquear a solicitante, que acionou a polícia.

Ao chegar no local o autor já tinha se evadido, tomando rumo ignorado.