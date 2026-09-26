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ACIDENTE

Fuga termina com suspeito e viatura da PM batendo em muro em Marilândia do Sul

Rapaz de 19 anos empinava a moto no centro da cidade; acidente ocorreu após a equipe frear para não atropelar o suspeito caído

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Fuga termina com suspeito e viatura da PM batendo em muro em Marilândia do Sul
Autor Para não passar por cima do rapaz caído no chão, a viatura fez uma manobra e acabou batendo no muro - Foto: TNOnline

Um jovem de 19 anos foi preso no final da tarde desta sexta-feira (25) após uma intensa perseguição policial pelas ruas de Marilândia do Sul (PR). A fuga só terminou quando o motociclista perdeu o controle e colidiu contra o muro de uma casa. Logo atrás, a viatura da Polícia Militar freou bruscamente para não atropelá-lo, mas acabou derrapando e atingindo a mesma estrutura.

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A ocorrência teve início na Avenida Quinze de Novembro, quando policiais que estavam parados em frente ao Fórum Eleitoral flagraram o rapaz empinando a moto. A manobra arriscada aconteceu em um horário de trânsito intenso, inclusive com crianças retornando das escolas. Ao perceber a presença da polícia, o motociclista fugiu em alta velocidade e conseguiu despistar a equipe.

Poucos minutos depois, os policiais voltaram a cruzar com o suspeito após ouvirem o barulho excessivo do motor da motocicleta. Ignorando as sirenes e as luzes da viatura, o jovem iniciou uma nova fuga. Ele saltou lombadas em alta velocidade e chegou a cruzar a rodovia PR-539 de forma perigosa, colocando a vida de outras pessoas em risco.

Durante o trajeto, o rapaz levava a mão à cintura com frequência, o que fez os policiais suspeitarem que ele estivesse armado. A perseguição só terminou na Rua Tiradentes, quando o piloto não conseguiu fazer uma curva, bateu e derrubou parte do muro de uma residência. Para não passar por cima do rapaz caído no chão, a viatura fez uma manobra defensiva, mas os pneus escorregaram e o carro oficial também bateu no muro, danificando o para-choque e o capô.

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Durante a abordagem, a polícia descobriu que o volume na cintura do motociclista era um celular. O jovem sofreu ferimentos leves no pé esquerdo, foi levado ao pronto atendimento da cidade e, na sequência, encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para exames.

Após ser liberado pelos médicos sem fraturas, ele recebeu voz de prisão por crimes de trânsito e desobediência, sendo entregue na Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul. A motocicleta usada na fuga foi apreendida e levada ao pátio do Detran.

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abordagem policial crimes de trânsito fuga perigosa marilandia do sul motociclista perseguição policial
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