Fuga de pacientes do Hospital Regional mobiliza PM em Jandaia do Sul

Três pacientes em regime de internamento compulsório fugiram do Hospital Regional de Jandaia do Sul, motivando buscas na região na noite de sábado (16). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 22h45 para dar apoio à equipe médica da unidade de saúde, que havia recebido informações sobre o possível paradeiro do grupo no município vizinho de Cambira.

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De acordo com o relato da enfermeira responsável aos policiais, os três homens deixaram o estabelecimento e estariam escondidos na casa de um deles. Com base nessa informação, a viatura policial escoltou a ambulância até o endereço indicado.

No imóvel, os agentes e a equipe de saúde fizeram contato com um familiar de um dos pacientes. O morador confirmou sua identidade, mas os três homens procurados não estavam no local. Até a publicação desta reportagem, não havia informação se eles foram localizados.





