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Fuga de pacientes do Hospital Regional mobiliza PM em Jandaia do Sul

Profissionais de saúde receberam informações de que o grupo estaria escondido em uma casa na cidade de Cambira, mas ninguém foi localizado

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 10:09:56 Editado em 17.05.2026, 10:29:07
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Fuga de pacientes do Hospital Regional mobiliza PM em Jandaia do Sul
Autor Três pacientes em regime de internamento compulsório fugiram do Hospital Regional - Foto: tnonline/arquivo

Três pacientes em regime de internamento compulsório fugiram do Hospital Regional de Jandaia do Sul, motivando buscas na região na noite de sábado (16). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 22h45 para dar apoio à equipe médica da unidade de saúde, que havia recebido informações sobre o possível paradeiro do grupo no município vizinho de Cambira.

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De acordo com o relato da enfermeira responsável aos policiais, os três homens deixaram o estabelecimento e estariam escondidos na casa de um deles. Com base nessa informação, a viatura policial escoltou a ambulância até o endereço indicado.

No imóvel, os agentes e a equipe de saúde fizeram contato com um familiar de um dos pacientes. O morador confirmou sua identidade, mas os três homens procurados não estavam no local. Até a publicação desta reportagem, não havia informação se eles foram localizados.


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buscas policiais fuga de pacientes Hospital Regional de Jandaia do Sul internamento compulsório POLICIA MILITAR saúde mental
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