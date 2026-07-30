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SEM CNH

Fuga de motociclista termina após disparo de bala de borracha em São João do Ivaí

Condutor sem CNH fugiu da Polícia Militar após denúncia de manobras perigosas e foi liberado depois dos procedimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 09:26:09 Editado em 30.07.2026, 09:26:06
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Fuga de motociclista termina após disparo de bala de borracha em São João do Ivaí
Autor Durante a perseguição, os policiais fizeram um disparo de bala de borracha - Foto: Reprodução/Ilustração

A fuga de um motociclista terminou após um disparo de bala de borracha (elastômero) da Polícia Militar na noite de quarta-feira (29), em São João do Ivaí. O condutor, que não tinha CNH, desobedeceu à ordem de parada durante uma abordagem no Centro da cidade.

Segundo a PM, a equipe foi acionada após denúncias de motociclistas realizando manobras perigosas na Avenida Curitiba. Ao localizar um dos suspeitos, os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, iniciando fuga por várias ruas.

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Durante a perseguição, os policiais fizeram um disparo de bala de borracha para tentar conter a fuga. Em seguida, o motociclista perdeu o equilíbrio, caiu e foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado.

A motocicleta estava regular. O condutor foi encaminhado ao hospital para exame de lesão corporal, levado ao destacamento para os procedimentos de trânsito e liberado em seguida.

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abordagem policial bala de borracha fuga de motociclista manobras perigosas POLICIA MILITAR são joão do ivai
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