Frio no amanhecer e sol à tarde: veja a previsão para Ivaiporã nesta terça
Temperatura mínima chega a 9°C nas primeiras horas do dia, sem previsão de chuva, e máxima pode alcançar 20°C durante a tarde
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A terça-feira (12) começa gelada em Ivaiporã, com temperaturas entre 8°C e 9°C no início da manhã e sensação térmica ainda mais baixa, de 7°C. O tempo segue estável ao longo do dia, com céu aberto, presença de sol e nenhuma previsão de chuva.
De acordo com a previsão, o frio mais intenso se concentra nas primeiras horas desta manhã, mas os termômetros sobem gradualmente com o avanço do sol. A máxima prevista é de 20°C durante a tarde, garantindo clima mais agradável em comparação ao amanhecer.
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A umidade relativa do ar varia entre 45% e 79%, enquanto os ventos sopram do sudeste com velocidade entre 7 e 11 km/h, com rajadas de até 14 km/h.
Ao longo da manhã, as temperaturas sobem de forma gradual, passando de 12°C às 9 horas para 18°C ao meio-dia. Durante a tarde, o tempo permanece firme, com máximas próximas dos 20°C.
No período da noite, o frio retorna e os termômetros devem cair para cerca de 12°C. A tendência para os próximos dias segue típica de outono, com madrugadas frias e tardes mais amenas no Vale do Ivaí.
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