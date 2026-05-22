Frio no amanhecer e chuva; veja a previsão do tempo para Ivaiporã

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A previsão do tempo em Ivaiporã indica mudança nas condições climáticas nesta sexta-feira (22). Depois do amanhecer com 11°C, a cidade deve registrar aumento da nebulosidade e chuva em diferentes períodos do dia, segundo dados do Simepar.

A probabilidade de chuva chega a 98%. As instabilidades devem ganhar força entre o fim da manhã e a noite, principalmente entre 10 e 11 horas.

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Mesmo com a chuva, a temperatura sobe gradualmente durante a tarde. A máxima prevista é de 17°C. Já durante a noite, os termômetros voltam a cair e podem marcar 12°C.

Os ventos devem soprar com velocidade entre 7 e 11 km/h nesta sexta-feira. Em alguns momentos, podem ocorrer rajadas mais fortes.

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A umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 69% e 97%, cenário que favorece o tempo fechado e sensação de frio durante boa parte desta sexta-feira.

Nos próximos dias, o tempo segue instável na região de Ivaiporã. As temperaturas devem continuar baixas durante as manhãs, com tendência de queda mais acentuada na próxima semana.

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