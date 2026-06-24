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PREVISÃO DO TEMPO

Frio marca a quarta-feira em Ivaiporã; mínima pode chegar a 6°C

Temperatura varia entre 6°C e 16°C; não há previsão de chuva para o município

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 06:16:53 Editado em 24.06.2026, 06:15:15
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Frio marca a quarta-feira em Ivaiporã; mínima pode chegar a 6°C
Autor A temperatura mínima prevista é de 6°C nas primeiras horas da manhã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A quarta-feira (24) começa com temperaturas baixas em Ivaiporã. Segundo a previsão do Simepar, os termômetros devem variar entre 6°C e 16°C ao longo do dia.

No início da manhã, por volta das 5 horas, a temperatura registrada era de 7°C. O tempo permanece estável, sem previsão de chuva, e a umidade relativa do ar oscila entre 43% e 83%.

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LEIA MAIS: Prefeitura de Ivaiporã inaugura sede compartilhada para Afama e Associação Flor de Lótus

Os ventos sopram com velocidade moderada, o que contribui para a sensação de frio, especialmente no início da manhã e durante a noite.

A previsão indica céu aberto e sem previsão de chuva no município. Com a chegada do inverno, as baixas temperaturas devem continuar nos próximos dias na região do Vale do Ivaí.

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O sol nasce às 7h11 e deve se pôr às 17h49.

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clima de inverno ivaipora previsão do tempo temperaturas baixas umidade relativa Vale do Ivai
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