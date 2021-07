Frio intenso e geadas atingem cultura do trigo na região

Da Redação

Na região de Ivaiporã, na madrugada desta quinta-feira (28), devido chegada de nova onda polar que chegou ao Brasil, foram registradas geadas em áreas mais baixas e próximas a rios.

No entanto, o frio que atingiu -1 °C, deve deixar prejuízos, especialmente em boa parte da área plantada com trigo.

Conforme o engenheiro agrônomo Sergio Carlos Empinotti, do Departamento de Economia Rural (Deral), do Núcleo Regional da Seab de Ivaiporã, o frio registrado nesta madrugada foi mais intenso que a primeira onda de frio, no final de junho e início de julho.