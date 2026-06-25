Frio em Ivaiporã: temperatura chega a 6°C nesta quinta-feira

A previsão do tempo em Ivaiporã indica mínima de 6°C na manhã desta quinta-feira (25). O município amanheceu com sensação térmica de 3°C, céu sem previsão de chuva e ventos moderados. O frio é provocado pela atuação de uma massa de ar seco e frio sobre a região.

Às 6h, os termômetros marcavam 6°C. A sensação térmica era de 3°C devido aos ventos que sopram a 11 km/h, com rajadas de até 22 km/h.

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Ao longo do dia, a temperatura sobe de forma gradual. A máxima prevista é de 16°C. Apesar do frio no início da manhã, o tempo permanece estável, a probabilidade de chuva é de 0%. O sol nasce às 7h11 e deve se pôr às 17h49.

Nos próximos dias, a tendência é de elevação gradual das temperaturas. As máximas podem chegar a 24°C no fim de semana.