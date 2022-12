Fretista cai em emboscada, é amarrado e assaltado em Jandaia do Sul

Da Redação

Um fretista foi vítima de um assalto a mão armada na manhã desta quarta-feira (14), por volta das 9h30, na Zona Rural de Jandaia do Sul, próximo à BR-369, no norte do Paraná.

Segundo a vítima, de 57 anos, ele foi contratado pelos criminosos, através de sua página no Facebook, para que buscasse um estrado de cama no bairro Morro da Formiga, em Apucarana, e levasse para Jandaia. Depois retornaria com um outros móveis.

Ao buscar o estrado de cama no local combinado, um dos assaltantes embarcou na caminhonete para ir junto à Jandaia. No caminho, segundo o trabalhador, o criminoso pediu para que ele saísse da rodovia e entrasse em um carreador. O fretista obedeceu e acabou caindo em uma emboscada.

Segundo ele, um outro bandido, este armado, estava o esperando. Os criminosos anunciaram o assalto e amarraram a vítima, que chegou a se ferir, mas sem gravidade. Ao tentarem roubar o veículo do fretista, os bandidos enroscaram a caminhonete no barro, então desceram e abandonaram o veículo, levando apenas a carteira da vítima, com documentos e R$ 50.

O homem ficou amarrado, nos braços e pernas, por cerca de uma hora, até conseguir se soltar e pedir ajuda em uma barraca de frutas. A Polícia Militar foi acionada e localizou o veículo em meio a uma plantação de eucalipto. O veículo foi encaminhado à delegacia.

A Defesa Civil de Jandaia do Sul também foi chamada para atender o fretista.

O caso será investigado, de acordo com a polícia.

