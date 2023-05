Frentista é morto com tiro na cabeça enquanto trabalhava em Califórnia

Da Redação

Assassinato aconteceu em um posto de combustíveis, na BR-376

Um frentista, de 53 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite desta segunda-feira (8), em um posto de combustíveis, localizado na BR-376, em Califórnia, no norte do Paraná.

Uma ambulância da Saúde do município foi acionada por volta das 20h15 para atender a vítima, mas os socorristas apenas constataram o óbito.

Segundo testemunhas, o autor do disparo chegou com uma motocicleta e estacionou do outro lado da pista. Ele se aproximou e chamou o frentista, que estava abastecendo um caminhão no momento. O criminoso disparou e fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada e tenta localizá-lo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo. A Polícia Civil e a Perícia também foram acionados. O caso será investigado.

Polícia Científica foi acionada no local





