Frentista é agredido após caminhoneiro reclamar da qualidade do diesel

Um frentista foi agredido enquanto abastecia uma carreta, depois que o motorista do veículo reclamou da qualidade do diesel. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (23), em um posto de combustíveis localizado na Serra do Cadeado, em Mauá da Serra, norte do Paraná.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 11h50 e, segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o caminhoneiro se alterou e o agrediu com um soco na nuca. A situação teve início quando o motorista começou a reclamar da qualidade do combustível, e o frentista continuou abastecendo e pediu para que o cliente falasse com o gerente do estabelecimento.

O trabalhador relatou aos policiais militares que se prontificou a chamar e gerente e, no momento em que se virou de costas, o caminheiro o agrediu com um soco na região da nuca. Outros frentistas interviram e conseguiram separar os dois homens. Ainda segundo o B.O., o caminheiro também ameaçou o frentista afirmou que "iria pegá-lo".

A vítima foi orientada pelos PMs e afirmou que levaria as filmagens de segurança para a delegacia de polícia.

