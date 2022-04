Da Redação

Frentista de Marilândia é trancado em banheiro por bandidos

O frentista de um posto de combustíveis localizado no Bairro Leão Norte, em Marilândia do Sul, foi rendido por dois bandidos na madrugada deste domingo (20), que o trancaram dentro do banheiro do local. Conforme a Polícia Militar (PM), os autores, sendo que um deles estava com arma de fogo, levaram um celular e bagunçaram a loja de conveniência do estabelecimento.

continua após publicidade .

De acordo com a vítima, os dois homens chegaram no local a pé e anunciaram roubo. Os autores prenderam o frentista dentro do banheiro e após alguns minutos, a vítima percebeu que os homens tinham ido embora e saiu do local.

Como o frentista não tem acesso ao caixa, ele não soube dizer à equipe se alguma quantia em dinheiro foi levada. A vítima foi orientada pelos policiais, mas os autores ainda não foram localizados até o momento.