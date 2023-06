Frentista de 70 anos é agredido em posto de combustíveis

Um homem de 70 anos, que estava trabalhando como frentista em um posto de combustíveis de Borrazópolis, discutiu com um cliente e acabou sendo agredido. A ocorrência foi registrada por volta das 2h15 de quinta-feira, segundo a Polícia Militar.

continua após publicidade

A vítima relatou aos policiais que atenderam o caso, que estava trabalhando no Auto Posto Borrazópolis quando dois homens chegaram e um veículo branco para realizar um abastecimento.

- LEIA MAIS: Acidente com veículo da prefeitura deixa três feridos em Godoy Moreira

continua após publicidade

Na hora do pagamento, eles discutiram sobre levar a máquina de cartão de crédito até o carro ou entregar o cartão para que o frentista realizasse a operação. Em determinado momento um deles desceu do veículo e agrediu o frentista com um chute na perna.

A vítima caiu no chão, o que causou escoriações no joelho direito, e uma lesão leve no joelho esquerdo, sendo que o autor foi contido pelo outro ocupante do veículo e ambos se evadiram do local.

O idoso foi encaminhado ao Hospital Municipal de Borrazópolis. Foi constatado lesões leves, porém o médico de plantão não descartou lesões graves no joelho esquerdo, sendo necessário a realização de exames de imagem.

O frentista optou por não exercer o direito de representação contra o autor naquele momento, pois teria que ficar em observação no hospital, optando por representar posteriormente.

Siga o TNOnline no Google News