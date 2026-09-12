Fraude em Califórnia: mulher descobre saques não autorizados em conta

Uma suposta fraude bancária passou a ser investigada após uma moradora de Califórnia, no Vale do Ivaí, procurar a Polícia Militar (PM) na manhã desta sexta-feira (11) para denunciar o desaparecimento de dinheiro.

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Segundo o relato apresentado às autoridades, a situação veio à tona no dia anterior. A filha da solicitante tentava realizar uma transferência financeira para a conta de uma conhecida. Durante a operação, elas perceberam que haviam sido feitos dois saques recentes na conta da mulher que receberia o dinheiro. A titular da conta analisou o extrato e garantiu que não realizou e nem autorizou as retiradas.

Diante das movimentações suspeitas, as envolvidas foram juntas até a agência bancária da cidade logo pela manhã em busca de esclarecimentos. A gerência da instituição financeira orientou que o procedimento correto seria procurar a polícia imediatamente para formalizar a queixa.

O boletim de ocorrência foi documentado como estelionato e o caso agora deve ser encaminhado para a Polícia Civil. Os investigadores buscarão rastrear as transações fraudulentas para identificar os responsáveis pelos saques. Como de costume, as identidades das vítimas foram preservadas.