Fósseis de peixe são encontrados em rocha na BR-376, no PR

Durante uma detonação de rochas para a duplicação da BR-376, na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra e Ortigueira, no norte do Paraná, um fóssil de peixe foi encontrado.

Um operador de máquina, de uma empresa terceirizada da CCR Rodonorte, estava removendo as pedras resultantes da detonação e percebeu algo brilhante em uma das rochas. Eles esculpiram a pedra com uma talhadeira e revelaram o fóssil.

A Rodonorte informou que todos os procedimentos de localização e encaminhamento dos materiais seguem o protocolo previsto pelo Programa de Gestão do Patrimônio Paleontológico. Tais atividades, inclusive, são autorizadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM) e contam com o apoio institucionais de algumas universidades.