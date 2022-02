Fórum de Ivaiporã passa a exigir comprovante de vacinação

Da Redação

Fórum da Comarca de Ivaiporã

Por meio de comunicado, a direção do Fórum da Comarca de Ivaiporã informou na terça-feira (1º) que todos aqueles que pretendam entrar no prédio do fórum deverão apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

continua após publicidade .

Será necessário a apresentando da carteirinha de vacinação, por meio físico ou digital. Aqueles que não puderem comprovar a vacinação deverão apresentar teste PCR ou de antígeno negativo, realizado nas últimas 72 (setenta e duas) horas.

As medidas são de acordo com o Art. 2º, do Decreto Judiciário nº 030/2022, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).