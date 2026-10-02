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TEMPORAL

Fortes ventos causam destelhamentos e queda de árvores em Ivaiporã

Oito famílias precisaram de cobertura emergencial após a tempestade desta quinta-feira (1º)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Fortes ventos causam destelhamentos e queda de árvores em Ivaiporã
Autor Temporal deixou imóveis destelhados em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Nova Era News

Fortes ventos atingiram o município de Ivaiporã na tarde de quinta-feira (1º), provocando destelhamentos e quedas de árvores em diversos pontos da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer os moradores e prestou atendimento a oito famílias que tiveram suas casas danificadas.

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Para minimizar os danos, os militares distribuíram cerca de 160 metros de lona destinados à cobertura emergencial dos imóveis.

Apesar dos estragos causados pelo vendaval, a 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar confirmou que, até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas. O impacto do clima gerou apenas perdas materiais parciais nas estruturas atingidas.

Durante os trabalhos de assistência pelo município, as equipes de resgate também foram acionadas por populares para socorrer um morador que sofreu uma queda enquanto tentava realizar reparos no telhado de uma residência. A vítima recebeu os primeiros socorros e avaliação no próprio local, mas recusou o encaminhamento para atendimento médico em uma unidade de saúde.

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