Fortes chuvas causam alagamentos e bloqueiam estradas rurais em Rio Branco do Ivaí

As fortes chuvas registradas nas últimas horas causaram diversos transtornos em Rio Branco do Ivaí, resultando no bloqueio de estradas rurais, destruição de bueiros e dificuldades generalizadas de trânsito em diferentes pontos do município. Diante da extensão dos estragos causados pelos temporais, a administração municipal iniciou a mobilização de equipes e busca auxílio de órgãos regionais para realizar reparos emergenciais e desobstruir os acessos atingidos.

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Neste domingo (25), imagens compartilhadas nas redes sociais registraram a dimensão dos prejuízos provocados pelo excesso de água. Os registros mostram uma ampla área rural completamente alagada por uma corrente de lama que atingiu parte de uma edificação, além de cobrir cercas inteiras e encobrir as bases de postes da rede de energia elétrica.

O avanço rápido das águas intensificou o estado de alerta entre os moradores da região, que temem novas perdas materiais e o isolamento prolongado das comunidades do interior. Em razão do solo saturado e da previsão de instabilidade contínua, as autoridades reforçam o aviso para que a população evite transitar por vias alagadas e mantenha atenção redobrada em áreas próximas a encostas e margens de rios e córregos.