Forte chuva com granizo atinge Faxinal; veja fotos e vídeos

Uma forte chuva com granizo foi registrada em Faxinal, no Vale do Ivaí, na noite desta quinta-feira (26).

Moradores relatam estragos em residências, incluindo destelhamentos. A reportagem tenta contato com a Defesa Civil para mais detalhes.

Segundo o secretário de administração da prefeitura, Francisco Alfredo Ferreira, o Ral, a chuva com fortes ventos começou por volta das 18h55 e terminou às 19h10.

"Foi terrível, aqui em frente de casa mesmo, o vizinho tem parabólica e ela foi toda levada pelo vento", contou Ral.

A moradora Juliane Silva, dona de uma estufa de tomate de cerca de 100 metros na Estrada da Barreirinha, disse que o prejuízo foi grande. "Agora de noite já dá para ver que o estrago foi grande. Não sei dizer o tamanho do prejuízo, mas foi muito", lamentou.

Ela e o marido vão à estufa na manhã desta sexta-feira (27) para verificar o tamanho do estrago. Segundo Juliane, a casa da família também acabou sendo danificada. "A chuva foi feia, foi água na cidade inteira. Entrou gelo para dentro de casa e estragou o telhado", relatou.

Janelas da casa da Juliane foram quebradas

Outros municípios do Estado também registraram granizo nesta noite de quinta-feira.



