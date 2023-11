Formação em ABA capacita professores a atender crianças com autismo

A Terapia ABA é reconhecida mundialmente como uma abordagem eficaz no tratamento do autismo

As Secretarias Municipais de Educação e de Saúde de Ivaiporã uniram esforços para promover o 1º Curso de Terapia ABA (Applied Behavior Analysis), por meio do Ampare (Apoio a Mães e Pais de Autistas Reunidos), direcionado especialmente aos professores da rede municipal de ensino.



O objetivo foi capacitar os educadores no atendimento a crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando o desenvolvimento de habilidades sociais, comportamentais e comunicativas.

A psicóloga Gislaine Naiara da Silva foi a responsável por ministrar o curso, compartilhando experiência na área para proporcionar aos professores as ferramentas necessárias para lidar de maneira eficaz com as necessidades específicas das crianças com TEA.

A Terapia ABA é reconhecida mundialmente como uma abordagem eficaz no tratamento do autismo, focando em análise e modificação de comportamento para promover o aprendizado e o desenvolvimento adequado das habilidades necessárias.



O secretário municipal de Educação, Adriano Diglio, destacou a relevância do curso na formação contínua dos professores. “Estamos comprometidos em oferecer uma educação inclusiva e de qualidade às crianças do município. O Transtorno do Espectro Autista apresenta desafios únicos. Por isso, é fundamental que os educadores estejam capacitados para atender às necessidades específicas dos alunos”, defendeu Adriano Diglio.

A colaboração entre as pastas para promover uma abordagem integrada no suporte às crianças com TEA foi citada pela secretária municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão. “A nossa meta é fortalecer a inclusão e o suporte a crianças autistas no ambiente escolar – com o grande empenho da equipe da Secretaria Municipal de Educação”, informou Cristiane Pantaleão.

De acordo com Adriano Diglio e Cristiane Pantaleão a Prefeitura de Ivaiporã demonstra compromisso com a construção de uma sociedade mais inclusiva, onde cada criança, independentemente de características individuais, tenha a oportunidade de receber uma educação de qualidade.

