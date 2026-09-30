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FENÔMENO CLIMÁTICO

Formação de nuvem-funil no Vale do Ivaí é registrada em vídeo por moradores

Temporal desta terça (29) atingiu vários municípios do Vale do Ivaí, Região Central e Campos Gerais, deixando registros de ventos fortes e estragos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Reprodução


Um vídeo registrado durante o forte temporal que atingiu a região nesta terça-feira (29) chamou a atenção em Grandes Rios (PR). As imagens mostram uma formação de nuvens que, por alguns instantes, adquire um formato semelhante a um funil, o que causou preocupação em quem acompanhava a mudança do tempo.

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O vídeo foi divulgado pelo Blog do Berimbau, parceiro do TNOnline. As imagens foram captadas no Sítio Nossa Senhora Aparecida, na área rural de Grandes Rios.

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Formação de nuvem-funil no Vale do Ivaí é registrada em vídeo por moradores
AutorFoto: Reprodução/Blog do Berimbau

A formação chama a atenção pela aparência que lembra uma nuvem-funil, fenômeno que pode estar associado a tempestades severas. No entanto, somente pelas imagens não é possível afirmar que houve a formação de um tornado ou que a circulação tenha alcançado o solo. A confirmação depende de análise meteorológica e de outros registros do fenômeno.

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O temporal desta terça atingiu diferentes municípios do Vale do Ivaí, Região Central e Campos Gerais, deixando registros de ventos fortes e vários estragos. Moradores relataram a queda de diversas árvores na PR-170, entre Borrazópolis e Novo Itacolomi. Em alguns pontos, árvores teriam ficado retorcidas pela força do vento. Borrazópolis também faz divisa com Cruzmaltina, município citado como uma das referências geográficas do vídeo.

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Com informações do Blog do Berimbau

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Grandes Rios meteorologia nuvens tempestade Vale do Ivai
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