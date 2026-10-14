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Força-tarefa da Prefeitura de Faxinal tenta desobstruir estradas rurais

Serviços são realizados em diversos pontos onde ocorreram desmoronamentos

Escrito por Da Redação
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Força-tarefa da Prefeitura de Faxinal tenta desobstruir estradas rurais
Autor Vários trechos estão sem condições de tráfego - Foto: Divulgação

O grande volume de chuva registrado nos últimos dias provocou desmoronamentos de barrancos e acúmulo de barro em estradas rurais de Faxinal, dificultando o tráfego de veículos. Nesta quarta-feira (14), durante uma trégua nas precipitações, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Viação de Faxinal trabalham na remoção de obstáculos e na recuperação dos trechos afetados. Os serviços estão sendo realizados em diferentes pontos do município, incluindo a Serra dos Suntak, a região dos Aranhas e Três Pousos. Nos locais atingidos, o excesso de barro e os materiais provenientes dos desmoronamentos comprometem as condições de circulação.

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As equipes aproveitam a redução temporária das chuvas para executar os trabalhos de desobstrução e restabelecer, sempre que as condições permitirem, o acesso pelas estradas. A previsão meteorológica indica possibilidade de novas precipitações entre esta quarta-feira (14) e sexta-feira (16), o que pode dificultar a continuidade dos serviços e provocar novos danos nas vias rurais.


Força-tarefa da Prefeitura de Faxinal tenta desobstruir estradas rurais
AutorEquipes atuam em vários pontos - Foto: Divulgação

A orientação aos motoristas é redobrar a atenção, especialmente nos trechos considerados críticos. Em locais com excesso de barro, desmoronamentos, barrancos instáveis ou risco de deslizamento, a recomendação é reduzir a velocidade e evitar a passagem quando não houver condições seguras. Nunca atravesse trechos alagados ou áreas com sinais de instabilidade. Sempre que possível, procure rotas alternativas e respeite eventuais interdições e sinalizações.

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As condições das estradas podem mudar rapidamente durante períodos de chuva. Por isso, a população deve evitar deslocamentos desnecessários pelos pontos mais afetados até que os trabalhos sejam concluídos e o tráfego apresente condições adequadas de segurança.

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chuva Deslizamentos estradas rurais Faxinal recuperação de vias Segurança no Trânsito temporais Vale do Ivai
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