Um homem de 25 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (16) no município de Bom Sucesso, no norte do Paraná, em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A captura foi realizada por agentes da Polícia Civil de Jandaia do Sul, após levantamentos feitos pelo setor de inteligência da delegacia descobrirem o paradeiro do suspeito na cidade vizinha.

LEIA MAIS: Pela 1ª vez, médicos do Samu participam de treinamento da PMPR sobre segurança em resgates aéreos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações da corporação, a ordem judicial contra o investigado havia sido expedida pela Comarca de São João do Ivaí. A partir do trabalho de inteligência e monitoramento da equipe de Jandaia do Sul, os policiais confirmaram a localização do alvo em Bom Sucesso e efetuaram a detenção. Após a captura, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis e permanece à disposição da Justiça.