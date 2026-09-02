Foragido por estupro de vulnerável é preso durante abordagem de trânsito em Marilândia

A prisão ocorreu após o suspeito ser flagrado como passageiro de um carro que foi parado pela Polícia Militar por infrações de trânsito

Um homem de 44 anos, procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na noite desta terça-feira (1º) no centro de Marilândia do Sul. A prisão ocorreu após o suspeito ser flagrado como passageiro de um carro que foi parado pela Polícia Militar por infrações de trânsito.

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A equipe policial realizava patrulhamento na Rua Europa após receber diversas denúncias de que um carro cinza estaria fazendo manobras perigosas pela cidade. O veículo foi localizado logo em seguida, circulando em péssimo estado de conservação, sem escapamento e fazendo muito barulho.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o motorista, de 36 anos, não tinha carteira de habilitação. Além disso, o carro apresentava pendências na documentação, para-brisa trincado e pneus carecas.

Ao ser informado de que o automóvel seria apreendido e levado ao pátio do Detran, o condutor teve uma reação de desespero e atirou-se de cabeça contra a rua. Ele precisou ser contido pelos policiais para evitar ferimentos graves e foi acomodado na calçada, recusando atendimento médico na sequência.

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Como os dois ocupantes mencionaram ter passagens anteriores pela polícia, a equipe consultou o sistema de segurança e descobriu o mandado de prisão em aberto contra o passageiro. A ordem judicial havia sido expedida pela Justiça da cidade de Santa Isabel do Ivaí.

O passageiro foi preso imediatamente no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, onde ficará à disposição da Justiça. O motorista do carro foi liberado, mas o veículo acabou guinchado e as multas de trânsito correspondentes foram aplicadas.