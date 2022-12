Foragido morre em confronto com PM de Manoel Ribas

Da Redação

O homem que morreu, de acordo com informações extraoficiais, tinha 26 anos

Um foragido da justiça, natural de Cândido de Abreu, morreu durante confronto com a Polícia Militar (PM), de Manoel Ribas, na tarde desta terça-feira (13). A princípio, conforme informações extraoficiais, o homem que morreu tem 26 anos.

Segundo informações de testemunhas, o acusado estava dirigindo uma motocicleta, quando furou um bloqueio da PM, que ocorria na rodovia PR-466. Em seguida, o homem entrou em uma mata, local em que ocorreu o confronto, seguido de morte. Ainda de acordo com testemunhas, nenhum dos policiais envolvidos ficou ferido durante a ação.

A equipe do Instituto Médico-Legal (IML), de Ivaiporã, foi acionada para remover o corpo, além da criminalística, que também esteve no local do confronto.

Com informações do Blog do Berimbau.

fonte: Lucas Herdt/NH Notícias

