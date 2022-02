Da Redação

Foragido morre em confronto com a PM de Mauá da Serra

Um homem morreu na manhã desta terça-feira (1º) durante um confronto com a Polícia Militar (PM), de Mauá da Serra.



continua após publicidade .

A equipe do Comando Choque, em apoio ao 10° Batalhão da Polícia Militar, foi até o local para cumprir um mandado de prisão em aberto. No entanto, de acordo com os policiais, o foragido reagiu à abordagem.

Durante o confronto, o homem veio a óbito. Os policiais, de acordo com o boletim, não sofreram ferimentos. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, assim como outros órgãos responsáveis. A ocorrência está em andamento.