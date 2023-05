Foragido do sistema prisional é perseguido pela PM em Godoy Moreira

Um detento foragido do presídio de Londrina no início do mês foi localizado na quinta-feira (25-05) em Godoy Moreira no centro norte do Paraná, foi perseguido, porém conseguiu escapar.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 10 horas, a mãe do rapaz procurou a polícia relatando que teve uma desavença com seu marido no dia anterior por causa que seu filho que estava preso em Londrina e passaria alguns dias no sítio da família.

Os policiais então conferiram o nome do preso no sistema prisional e foi constatado como foragido desde o dia 6 de maio.

Acompanhados da mãe dele, os policiais foram até o sítio, mas ele não se encontrava na residência.

Na sequência retornaram à cidade e encontraram o rapaz na casa da avó, na Rua Francisca Gaioski Dombiski.

Foi dada voz de abordagem e o foragido desobedeceu e correu para os fundos do quintal apontando um revólver ao policial que diante da iminente agressão efetuou dois disparos.

Mesmo assim, ele continuou a fuga e após pular alguns muros de casas vizinhas não foi mais localizado naquele momento.

Em continuidade as diligências, a PM novamente encontrou o fugitivo correndo na rua Rio de Janeiro sendo acompanhado a pé pelo policial.

Nas proximidades onde existem casas abandonadas, e alguns matos e plantações de café, novamente o rapaz fez menção de sacar a arma; e o policial efetuou mais dois disparos, porém sem êxito em o atingir e mais uma vez ele conseguiu escapar.

Moradores das imediações disseram que viram uma pessoa correndo sentido ao pasto, porém o fugitivo não foi mais encontrado.

