Foragido do Creslon é preso pela Polícia Militar em Ivaiporã

Um homem que estava foragido do Centro de Ressocialização Social de Londrina (Creslon), foi preso por policiais militares na quinta-feira (22), em Ivaiporã. Na mesma operação, duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas também foram detidas.

De acordo com o boletim da Policia Militar (PM). ação policial ocorreu durante investigação do serviço de inteligência P2 contra o tráfico de drogas.

Por volta das 14 horas a equipe RPA foi acionada para a Rua Marechal Deodoro da Fonseca para realizar uma ação conjunta com o serviço de inteligência, que avistaram um suspeito de ser foragido do sistema prisional.

No local alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas, foi abordada uma mulher. Indagada sobre tal fato, ela disse não ter nenhum foragido na residência, e que franqueava a entrada para averiguar.

Realizado buscas na residência foi localizado um pedaço de maconha, pesando 67 gramas, um tablete de maconha (351 gramas) e uma balança de precisão.

Foi feito contato com outra mulher que mora parede e meia na mesma residência. Ela também disse não ter nenhum foragido. No entanto, foi localizado na residência dela uma porção de maconha pesando 6,6 gramas.

Neste momento chegou informação do serviço reservado sobre o paradeiro do foragido, sendo que uma equipe aguardou na residência, e a outra foi em diligência. O suspeito ao ver a equipe correu por cerca de 500 metros, e acabou sendo abordado pela P2.

Ele confirmou ter se evadido do Creslon, checado via Sesp/intranet, o mesmo encontrava-se evadido do sistema prisional desde o dia 15. Após a constatação, o foragido e as duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas foram levados à delegacia onde permaneceram à disposição da justiça.

