Foragido de 48 anos é preso pela polícia no centro de Rio Bom

Alerta partiu do sistema de monitoramento eletrônico e o detido foi levado para a delegacia de Marilândia do Sul

Um homem de 48 anos foi preso na tarde de quinta-feira (15) no centro de Rio Bom, após a Polícia Militar cumprir um mandado de prisão que estava em aberto contra ele. A ação ocorreu em uma residência localizada na Rua João Bonfa.

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A prisão foi desencadeada após os policiais receberem um alerta da divisão de monitoramento eletrônico da Polícia Penal. O setor identificou a existência da ordem judicial contra o morador e repassou o endereço às equipes de patrulhamento da área.

Com base nas informações, os policiais foram até a casa e localizaram o indivíduo. Ele foi informado sobre o mandado e detido no local. Na sequência, o homem foi encaminhado para a delegacia de Marilândia do Sul para os procedimentos legais, onde ficará à disposição da Justiça.