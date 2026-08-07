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Foragido da Justiça é preso no centro de Marilândia do Sul

Prisão ocorreu de madrugada após uma denúncia anônima indicar o paradeiro do suspeito de 34 anos; ele foi transferido para Apucarana

Escrito por Da Redação
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Foragido da Justiça é preso no centro de Marilândia do Sul
Autor Preso foi conduzido para a Cadeia Pública de Apucarana - Foto: TNOnline

Um homem de 34 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto, foi detido pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta sexta-feira (7), no centro de Marilândia do Sul. A prisão foi realizada após as autoridades receberem informações sobre o paradeiro do foragido.

-LEIA MAIS: Trabalhador é encontrado morto em sítio na comunidade de Três Ranchinhos, em Ivaiporã

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A ação ocorreu na Avenida Brasil, após a equipe policial receber uma denúncia anônima indicando o endereço exato onde o suspeito estava residindo. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com o morador, que os atendeu prontamente.

O homem foi então informado sobre a ordem judicial expedida contra ele e recebeu voz de prisão no próprio local. Como medida padrão para garantir a segurança tanto da equipe policial quanto do próprio detido, ele foi algemado.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana, onde agora permanece detido e à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

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´polícia marilandia do sul Prisão segurança pública
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