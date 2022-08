Foragido da justiça é preso com faca e simulacro de pistola em Jandaia

Da Redação

O homem e os objetos foram encaminhados para Polícia Civil para procedimentos cabíveis

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido por porte ilegal de arma de fogo neste sábado (13), por volta das 21h30, na Avenida Getúlio Vargas, área central de Jandaia do Sul.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), o foragido da justiça estava dirigindo um Chevrolet Vectra preto, quando foi abordado. A PM constatou o mandado de prisão em aberto e verificou que dentro do carro estavam uma faca e um simulacro de pistola.

O homem e os objetos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil para procedimentos cabíveis. O veículo ficou sob responsabilidade da noiva do autor, de 41 anos, que foi até o local no momento da prisão.

continua após publicidade .

Outra prisão em Jandaia

Um homem, de 35 anos, foi preso na noite deste sábado (13), em Jandaia do Sul, após agredir a esposa, de 37 anos, e seu pai. A mulher segurava o filho do casal, uma criança de um ano, quando as agressões ocorreram. A Polícia Militar (PM) foi chamada. Chegando no local, a PM encontrou a vítima com o olho esquerdo com hematoma e relatou para a equipe que tinha sido agredida pelo marido com um chute no rosto.

Siga o TNOnline no Google News