Foragido da Justiça é flagrado com faca na cintura

Um foragido da justiça foi capturado pela Polícia Militar no sábado (16) em São João do Ivaí. A prisão aconteceu na Rua Osmario Coutinho de Castro, nas proximidade do Colégio José de Mattos Leão. Ele foi flagrado com uma faca na cintura.

Durante patrulhamento da ROTAM, os policiais perceberam na via um homem com um volume em sua cintura. Equipe deu voz de abordagem, sendo localizado na cintura um faca de ferro com lamina de aproximadamente 18,5 cm e em seu bolso um canivete com lamina de aproximadamente 7cm. Também foi encontrado na carteira do detido uma porção de maconha pesando 2,2 gramas.

Indagado sobre a porte da faca, disse que estava com medo por ter sofrido ameaças recentemente, porém, não informou quem o ameaçou. Após consulta aos antecedentes do abordado foi verificado dois mandados de prisão em aberto .

Diante dos fatos foi dado o detido foi encaminhado à Delegacia de São João do Ivaí para procedimentos pertinente ao fato.