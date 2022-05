Foragido da Justiça de Santa Catarina é preso em Ivaiporã

Da Redação

Um foragido da Justiça de Santa Catarina foi preso, na terça-feira (3), em Ivaiporã, durante uma abordagem de rotina de militares da 6ª CIPM.

De acordo com os militares, por volta das 20 horas, em patrulhamento nas proximidades da rodoviária, foi realizada a abordagem de um VW/Golf do município de Arapuã. No carro estavam o motorista e três passageiros.

Em consulta ao sistema foi localizado um mandado de prisão em nome de um dos passageiros, expedido pela 1ª Vara da Comarca de Fraiburgo, Santa Catarina.

Sendo dado voz de prisão, o suspeito foi conduzido até a sede da 6º CIPM para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente entregue na 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde ficou à disposição