Foragido da Justiça condenado por estuprar criança é preso em Cambira

Homem foi preso e encaminhado a delegacia de Apucarana

Um homem, de 53 anos, condenado por diversos crimes, foi preso na tarde desta terça-feira (25), em Cambira, no norte do Paraná. De acordo com o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, o homem foi condenado a 19 anos de prisão por estuprar uma criança e também por violência contra mulher e idoso. O mandado de prisão foi expedido em junho de 2020 pela comarca de Londrina.

Ainda segundo o delegado, a polícia recebeu denúncia de que havia um foragido da justiça escondido em um sítio em Cambira. Policiais foram até o local cumprir o mandado, no entanto, o alvo tentou fugir e ainda contou com ajuda de outras pessoas.

Não foi uma diligência fácil. Algumas pessoas que estariam com esse elemento tentaram despistar a equipe. Ele chegou a correr da polícia e simulou que tinha entrado em uma caminhonete que saiu em alta velocidade" - Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, delegado,

Enquanto uma equipe seguia a caminhonete, outra equipe ficou no sítio e realizou buscas na propriedade. O homem foi localizado escondido em meio a mata. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Apucarana. Na sequência deve ser transferido para Londrina.

"Individuo com mandado de prisão expedida pelo pratica de crime contra dignidade sexual. É um homem que possui sentença condenatória de 19 anos de prisão. O mandado expedido pelo juizado especial de violência doméstica e familiar contra mulher, crime contra criança e crime contra idoso da cidade de Londrina".

