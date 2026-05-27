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Foragida por furto qualificado é presa no centro de Marumbi

Ação da Polícia Civil ocorreu nesta tarde; suspeita de 38 anos foi levada à prisão

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 17:19:02 Editado em 27.05.2026, 17:18:57
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Foragida por furto qualificado é presa no centro de Marumbi
Autor Ação ocorreu em Marumbi - Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil de Jandaia do Sul (PR) prendeu uma mulher de 38 anos que estava com um mandado de prisão em aberto nesta quarta-feira (27). A detenção aconteceu na região central do município de Marumbi.

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De acordo com as autoridades, a suspeita era procurada pela Justiça pelo crime de furto qualificado.

Após ser localizada e abordada pelos investigadores no centro da cidade, a mulher não resistiu à prisão. Ela foi imediatamente encaminhada ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde aguardará os próximos trâmites e decisões do Poder Judiciário.

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furto qualificado jandaia do sul JUSTIÇA Marumbi polícia civil prisão em aberto
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