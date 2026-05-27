Foragida por furto qualificado é presa no centro de Marumbi
Ação da Polícia Civil ocorreu nesta tarde; suspeita de 38 anos foi levada à prisão
Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 17:19:02 Editado em 27.05.2026, 17:18:57
Ação ocorreu em Marumbi - Foto: Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil de Jandaia do Sul (PR) prendeu uma mulher de 38 anos que estava com um mandado de prisão em aberto nesta quarta-feira (27). A detenção aconteceu na região central do município de Marumbi.
LEIA MAIS: Vídeo mostra acidente com dois óbitos em Jandaia do Sul; veja
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
De acordo com as autoridades, a suspeita era procurada pela Justiça pelo crime de furto qualificado.
Após ser localizada e abordada pelos investigadores no centro da cidade, a mulher não resistiu à prisão. Ela foi imediatamente encaminhada ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde aguardará os próximos trâmites e decisões do Poder Judiciário.