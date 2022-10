Fomento Paraná inicia atividades com crédito em Rio Branco do Ivaí

Da Redação

A Sala do Empreendedor de Rio Branco do Ivaí, fruto de parceria com a Fomento Paraná e Sebrae/PR, iniciou atividades

A Prefeitura de Rio Branco do Ivaí inaugurou nesta sexta-feira (21) a nova Sala do Empreendedor, em parceria com a Fomento Paraná e o Sebrae-PR. O município é uma das mais novas parcerias da Fomento, que agora está presente em 324 localidades do Estado com agentes de crédito ativos para intermediar operações de microcrédito.

A nova Sala do Empreendedor deve ajudar a promover o potencial dos atrativos turísticos do município, por meio da oferta de crédito em condições acessíveis e orientação em gestão para empreendedores informais e MEIs do município banhado pelo Rio Ivaí.

O diretor de Operações do Setor Privado da Fomento Paraná, Renato Maçaneiro, participou da inauguração, acompanhando o prefeito Pedro Taborda Desplanches, da primeira-dama e secretária da Saúde, Ivone Desplanches, do presidente Câmara Municipal, vereador José dos Santos, além de equipes do Sebrae e do Sesc.

A nova estrutura ficará sob responsabilidade da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, representada pelo secretário José Manoel da Silva Junior, com trabalhos da agente de crédito Gabriela Canedo.

ROTEIRO DE VISITAS

Diretores da Fomento Paraná retomaram nesta semana a agenda de visitas a cidades do Interior do Estado para reuniões com prefeitos, gestores municipais e lideranças empresariais.

O objetivo é apresentar a instituição para estabelecer relacionamentos e novas parcerias, para ampliar a oferta de linhas de crédito aos municípios e empreendedores, especialmente os pequenos negócios, por meio de agentes de crédito e correspondentes credenciados.

Na quinta-feira (20), o diretor-presidente, Heraldo Neves, o diretor de Operações do Setor Público, Wellington Dalmaz, e a assessora Emilia Belinati foram recebidos pelo prefeito de Ivaí, Idir Treviso, e pelo vice, Orli de Cristo. Em Ariranha do Ivaí os diretores conversaram com o prefeito Thiago Epifanio da Silva.

