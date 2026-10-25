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Flávio Bolsonaro vence em 25 municípios da região e Lula em três

Candidato foi o mais votado na maioria dos municípios da região mas petista alcançou 51,78% dos votos válidos no Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Flávio Bolsonaro vence em 25 municípios da região e Lula em três
Autor Candidato bolsonarista foi o mais votado na região - Foto: Charles Vieira e Ricardo Stuckert

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) obteve a maioria dos votos em 25 dos 28 municípios que compõem a região de Apucarana, mais Arapongas e Sabáudia, no Paraná, no segundo turno das eleições realizadas neste domingo (25). As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar da expressiva preferência do eleitorado regional, o resultado geral das urnas no país confirmou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma virada histórica, o atual mandatário assegurou a vitória nacional com 63.049.525 votos, o equivalente a 51,78% dos votos válidos. Ao tomar posse no dia 1º de janeiro de 2027, o petista iniciará o seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, consolidando-se como o político mais vezes levado à chefia do Poder Executivo pelo voto direto na história da República.

- LEIA MAIS: Lula é reeleito presidente e conquista 4º mandato em virada histórica

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O desempenho regional, no entanto, demonstrou um cenário distinto do panorama nacional. Flávio registrou suas maiores margens de vitória em Arapongas, com 74,75% da preferência, seguido por Sabáudia, com 73,54%, e Faxinal, que marcou 70,75%. O candidato também obteve votações de destaque em Jandaia do Sul, com 70,35%, e em Apucarana, onde alcançou 69,50% dos votos.

Ele ainda garantiu a preferência da maioria do eleitorado nas cidades de Arapuã, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí.

Por outro lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu a liderança em apenas três localidades da região analisada. O melhor desempenho do petista no Vale do Ivaí ocorreu em Godoy Moreira, onde obteve 57,69% dos votos. Ele também saiu vitorioso nas urnas de Ariranha do Ivaí, com 52,68%, e no município de Bom Sucesso, onde registrou 51,72% da preferência local.

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ELEIÇÕES 2026 • SEGUNDO TURNO

Flávio vence em 25 cidades; Lula lidera em três na região

Confira a distribuição dos votos para presidente em 28 municípios do Vale do Ivaí e entorno.
28Municípiosanalisados
25Vitórias deFlávio Bolsonaro
3Vitóriasde Lula
LulaFlávio Bolsonaro

Resultado por município

As barras representam a votação percentual em cada município. Os três municípios vencidos por Lula aparecem destacados.

Apucarana
Lula30,50%
Flávio69,50%
Arapongas
Lula25,25%
Flávio74,75%
Ariranha do IvaíLula venceu
Lula52,68%
Flávio47,32%
Arapuã
Lula49,29%
Flávio50,71%
Bom SucessoLula venceu
Lula51,72%
Flávio48,28%
Borrazópolis
Lula38,30%
Flávio61,70%
Califórnia
Lula33,75%
Flávio66,25%
Cambira
Lula34,14%
Flávio65,86%
Cruzmaltina
Lula39,53%
Flávio60,47%
Faxinal
Lula29,25%
Flávio70,75%
Godoy MoreiraLula venceu
Lula57,69%
Flávio42,31%
Grandes Rios
Lula34,58%
Flávio65,42%
Ivaiporã
Lula40,93%
Flávio59,07%
Jandaia do Sul
Lula29,65%
Flávio70,35%
Jardim Alegre
Lula44,03%
Flávio55,97%
Kaloré
Lula38,89%
Flávio61,11%
Lidianópolis
Lula36,38%
Flávio63,62%
Lunardelli
Lula43,91%
Flávio56,09%
Marilândia do Sul
Lula33,10%
Flávio66,90%
Marumbi
Lula45,07%
Flávio54,93%
Mauá da Serra
Lula37,80%
Flávio62,20%
Novo Itacolomi
Lula34,63%
Flávio65,37%
Rio Bom
Lula41,14%
Flávio58,86%
Rio Branco do Ivaí
Lula48,11%
Flávio51,89%
Rosário do Ivaí
Lula42,07%
Flávio57,93%
Sabáudia
Lula26,46%
Flávio73,54%
São Pedro do Ivaí
Lula40,62%
Flávio59,38%
São João do Ivaí
Lula47,34%
Flávio52,66%
Fonte: TSE, conforme planilha revisada fornecida. Percentuais por município. Os dados não representam uma média ponderada de votos da região.
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eleições 2023 Flávio Bolsonaro Lula lula reeleito resultados eleitorais Vale do Ivai
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