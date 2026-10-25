Flávio Bolsonaro vence em 25 municípios da região e Lula em três
Candidato foi o mais votado na maioria dos municípios da região mas petista alcançou 51,78% dos votos válidos no Brasil
O candidato Flávio Bolsonaro (PL) obteve a maioria dos votos em 25 dos 28 municípios que compõem a região de Apucarana, mais Arapongas e Sabáudia, no Paraná, no segundo turno das eleições realizadas neste domingo (25). As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar da expressiva preferência do eleitorado regional, o resultado geral das urnas no país confirmou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma virada histórica, o atual mandatário assegurou a vitória nacional com 63.049.525 votos, o equivalente a 51,78% dos votos válidos. Ao tomar posse no dia 1º de janeiro de 2027, o petista iniciará o seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, consolidando-se como o político mais vezes levado à chefia do Poder Executivo pelo voto direto na história da República.
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O desempenho regional, no entanto, demonstrou um cenário distinto do panorama nacional. Flávio registrou suas maiores margens de vitória em Arapongas, com 74,75% da preferência, seguido por Sabáudia, com 73,54%, e Faxinal, que marcou 70,75%. O candidato também obteve votações de destaque em Jandaia do Sul, com 70,35%, e em Apucarana, onde alcançou 69,50% dos votos.
Ele ainda garantiu a preferência da maioria do eleitorado nas cidades de Arapuã, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí.
Por outro lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu a liderança em apenas três localidades da região analisada. O melhor desempenho do petista no Vale do Ivaí ocorreu em Godoy Moreira, onde obteve 57,69% dos votos. Ele também saiu vitorioso nas urnas de Ariranha do Ivaí, com 52,68%, e no município de Bom Sucesso, onde registrou 51,72% da preferência local.
Flávio vence em 25 cidades; Lula lidera em três na região
Resultado por município
As barras representam a votação percentual em cada município. Os três municípios vencidos por Lula aparecem destacados.