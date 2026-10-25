Flávio Bolsonaro vence em 25 municípios da região e Lula em três

Candidato foi o mais votado na maioria dos municípios da região mas petista alcançou 51,78% dos votos válidos no Brasil

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) obteve a maioria dos votos em 25 dos 28 municípios que compõem a região de Apucarana, mais Arapongas e Sabáudia, no Paraná, no segundo turno das eleições realizadas neste domingo (25). As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar da expressiva preferência do eleitorado regional, o resultado geral das urnas no país confirmou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma virada histórica, o atual mandatário assegurou a vitória nacional com 63.049.525 votos, o equivalente a 51,78% dos votos válidos. Ao tomar posse no dia 1º de janeiro de 2027, o petista iniciará o seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, consolidando-se como o político mais vezes levado à chefia do Poder Executivo pelo voto direto na história da República.

- LEIA MAIS: Lula é reeleito presidente e conquista 4º mandato em virada histórica



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O desempenho regional, no entanto, demonstrou um cenário distinto do panorama nacional. Flávio registrou suas maiores margens de vitória em Arapongas, com 74,75% da preferência, seguido por Sabáudia, com 73,54%, e Faxinal, que marcou 70,75%. O candidato também obteve votações de destaque em Jandaia do Sul, com 70,35%, e em Apucarana, onde alcançou 69,50% dos votos.

Ele ainda garantiu a preferência da maioria do eleitorado nas cidades de Arapuã, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí.

Por outro lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu a liderança em apenas três localidades da região analisada. O melhor desempenho do petista no Vale do Ivaí ocorreu em Godoy Moreira, onde obteve 57,69% dos votos. Ele também saiu vitorioso nas urnas de Ariranha do Ivaí, com 52,68%, e no município de Bom Sucesso, onde registrou 51,72% da preferência local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ELEIÇÕES 2026 • SEGUNDO TURNO Flávio vence em 25 cidades; Lula lidera em três na região Confira a distribuição dos votos para presidente em 28 municípios do Vale do Ivaí e entorno.

28 Municípiosanalisados 25 Vitórias deFlávio Bolsonaro 3 Vitóriasde Lula

Lula Flávio Bolsonaro

Resultado por município As barras representam a votação percentual em cada município. Os três municípios vencidos por Lula aparecem destacados. Apucarana Lula 30,50% Flávio 69,50% Arapongas Lula 25,25% Flávio 74,75% Ariranha do Ivaí Lula venceu Lula 52,68% Flávio 47,32% Arapuã Lula 49,29% Flávio 50,71% Bom Sucesso Lula venceu Lula 51,72% Flávio 48,28% Borrazópolis Lula 38,30% Flávio 61,70% Califórnia Lula 33,75% Flávio 66,25% Cambira Lula 34,14% Flávio 65,86% Cruzmaltina Lula 39,53% Flávio 60,47% Faxinal Lula 29,25% Flávio 70,75% Godoy Moreira Lula venceu Lula 57,69% Flávio 42,31% Grandes Rios Lula 34,58% Flávio 65,42% Ivaiporã Lula 40,93% Flávio 59,07% Jandaia do Sul Lula 29,65% Flávio 70,35% Jardim Alegre Lula 44,03% Flávio 55,97% Kaloré Lula 38,89% Flávio 61,11% Lidianópolis Lula 36,38% Flávio 63,62% Lunardelli Lula 43,91% Flávio 56,09% Marilândia do Sul Lula 33,10% Flávio 66,90% Marumbi Lula 45,07% Flávio 54,93% Mauá da Serra Lula 37,80% Flávio 62,20% Novo Itacolomi Lula 34,63% Flávio 65,37% Rio Bom Lula 41,14% Flávio 58,86% Rio Branco do Ivaí Lula 48,11% Flávio 51,89% Rosário do Ivaí Lula 42,07% Flávio 57,93% Sabáudia Lula 26,46% Flávio 73,54% São Pedro do Ivaí Lula 40,62% Flávio 59,38% São João do Ivaí Lula 47,34% Flávio 52,66%

Fonte: TSE, conforme planilha revisada fornecida. Percentuais por município. Os dados não representam uma média ponderada de votos da região.