Flagrante: PM prende suspeito de tráfico em Marumbi

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (19) por volta das 22h a Polícia Militar (PM) de Marumbi prendeu um jovem com uma porção de entorpecente e um revólver. Ele foi denunciado por moradores que suspeitaram do carro em que estava. Segundo eles, o rapaz de 23 anos estaria traficando entorpecentes e ameaçava usuários devedores com uma pistola.

Os policiais conseguiram flagrar o veículo Citroen C4 Pallas em via pública, mas o suspeito tentou se livrar da droga e da arma quando foi parado numa rua sem saída. A PM relata que ele jogou um pacote suspeito e a pistola para fora do carro.

Ao ser identificado, sem possuir Carteira Nacional e Habilitação (CNH), os policiais acharam o pacote dispensado com uma porção de cocaína e uma pistola de air-soft, além de R$ 304 em dinheiro trocado, o que confirmou as denúncias recebidas.

O carro foi apreendido com pendências administrativas ao pátio da PM em Marumbi e o suspeito algemado e conduzido até a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para as providências.