Flagrante: motorista é preso por dirigir embriagado em Borrazópolis

Um motorista foi preso por dirigir embriagado na tarde de domingo (22), na Rua Boa Esperança, em Borrazópolis, no norte do Paraná.

Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor foi abordado após a equipe de serviço ter o avistado dando partida em um GM/Monza que já estava ligado, além de ser flagrado conduzindo em zigue-zague.

Ainda de acordo com a PM, após realizar o teste do bafômetro, foi confirmado que o motorista ingeriu bebida alcoólica. O exame apontou a existência de 1,05 mg/l de álcool no sangue.

Os agentes de segurança o indagaram se ele havia consumido alguma bebida alcoólica antes de dirigir, e o motorista respondeu que ingeriu aproximadamente 12 latinhas de cerveja, ou seja, um fardo do produto.

Ainda segundo os policiais militares, o homem, de 35 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo também possuía alguns débitos.



Ele foi levado para a 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal. Já o carro foi guinchado até o Departamento de Polícia Militar de Borrazópolis para as notificações e providências cabíveis.

