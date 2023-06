Flagrado dirigindo em Ivaiporã adolescente da marcha ré e bate veículo

Siga o TNOnline no Google News

Um adolescente foi flagrado pela Polícia Militar (PM) dirigindo um veículo em Ivaiporã, no centro norte do Paraná. Ao perceber que seria abordado, ele deu marcha ré no veículo que acabou batendo contra um coqueiro na calçada. o caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (8).

Conforme a PM, a guarnição em patrulhamento avistou uma caminhonete Ford F-250 que ao se deparar com a viatura policial, tentou se evadir de ré e acabou colidindo contra um coqueiro na Rua Felicita Rother.

Com o impacto, a árvore acabou caindo contra o muro de um estabelecimento comercial causando prejuízos.

Os policiais realizaram a abordagem no motorista e passageiro, ambos menores de idade.

O motorista também apresentava sinais de embriaguez e confirmou que ingeriu bebida alcoólica.

Ele concordou em realizar o teste de alcoolemia, que aferiu 0,08mg/l. Na caminhonete foi encontrada uma lata de cerveja.

Os abordados foram encaminhados ao cartório da 6ªcipm para confecção do B.O.U. Posteriormente encaminhados na 54ª DRP para as providências cabíveis ao caso.

