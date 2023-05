Fisiculturista de Marumbi supera dificuldades e é campeã em Londrina

Da Redação

Ana Paula Pires, moradora de Marumbi

Moradora de Marumbi, a fisiculturista Ana Paula Pires, 31 anos, ficou em primeiro lugar no Campeonato Musclecontest, realizado no último dia 7 em Londrina, no norte do Paraná. Estudante de educação física, a atleta venceu na categoria Open (com altura de 1,68m), se classificando para a disputa do Overall, na categoria Bikini, em que também conseguiu se sagrar campeã.

Após perder o pai Aparecido Pires no dia 29 de março, Ana conta que chegou a desanimar da competição, mas conseguiu atingir o peso necessário e competiu. "Minha maior dificuldade foi que perdi meu pai me preparando para ir a esse campeonato e eu tinha desanimado de competir, então meu peso subiu muito, eu estava com 67kg em janeiro e meu peso de palco é 52kg800, mas com muito foco e determinação eu consegui abaixar meu peso, foi uma superação", disse.

A competição envolveu atletas de todo o Brasil. Esse foi o sétimo campeonato disputado pela Ana, que agora soma 14 troféus e tem como coach Mário Bertti. A marumbiense diz que a dificuldade financeira é grande para seguir competindo na modalidade. "Quem me ajuda são as pessoas da minha cidade, de fora também, ajuda para pagar inscrição, tem gasto também com dieta, o biquíni para poder competir, tem o gasto da maquiagem, pintura, dependendo do campeonato o custo pode chegar a R$ 3 mil", conta a atleta, que agradeceu todos que colaboraram financeiramente.

